No all'antenna a Saronno: nasce il gruppo "No all'antenna"

Un primo incontro per analizzare le possibili azioni ed è nato il gruppo "No all’antenna" creato per ribadire l’opposizione all’arrivo in via Vicinale della Cassinetta (al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto) una nuova stazione radio base ossia un antenna per la telefonia mobile. Il gruppo ha iniziato la propria attività reperendo una serie di informazioni sull’iter di realizzazione dell’antenna. Negli ultimi giorni si è tenuto un incontro con sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa, il vice Dante Cattaneo e l’assessore e con l’assessore Antonella Imperato e la consulta della frazione Dal Pozzo. Diverse le proposte su cui si stanno muovendo gli attivisti: da un’attività informativa, anche tramite volantinaggio, per informare i residenti della zona dell’arrivo della stazione radio base alta 30 metri con attenzione all’iter e alle caratteristiche dell’intervento ad alcune azioni per verificare, dal punto di vista tecnico e legale, se l’iter che si sta portando avanti rispetti a pieno la normativa ed anche i requisiti di sicurezza per i residenti. Ovviamente sul piatto un incontro con l’Amministrazione comunale di Saronno, anche coinvolgendo quella di Ceriano Laghetto, visto che al momento non sono arrivate informazioni sull’intervento per i residenti del quartiere. Il comitato non esclude anche di ricorrere a un’azione legale vera e propria. S.G.