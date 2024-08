Niente nuoto nel Naviglio. Gran Fondo cancellata. Nuovi sbarramenti: un pericolo per gli atleti

Non ci sarà quest’anno la Gran Fondo del Naviglio Grande, che avrebbe dovuto celebrare la sua undicesima edizione. "Purtroppo, nuovi sbarramenti sono stati creati lungo il corso del Naviglio, rendendo impossibile anche la distanza ridotta di soli 14 chilometri (con partenza da Gaggiano). Questi sbarramenti, costituiti da blocchi di pietra a pelo d’acqua, rappresentano un pericolo per gli atleti e impediscono la circolazione dei mezzi di assistenza e soccorso lungo il percorso – specificano da Terre dei Navigli, gli organizzatori dell’evento -. Chi ha partecipato negli anni passati ricorderà i gommoni, le moto d’acqua e le tavole da Sup messi a disposizione dalle società di salvamento e dalla Canottieri San Cristoforo, nostri partner imprescindibili per garantire la sicurezza della Gran Fondo".

La nota conclude con la considerazione che una Gran Fondo "disputata sulla sola distanza di 2 chilometri non abbia ragione di esistere, perdendo molte delle sue caratteristiche distintive". Ma c’è anche il rischio che la Gran Fondo non si faccia anche negli anni a venire. "Gli sbarramenti dovevano essere provvisori, in attesa di lavori di sistemazione dell’alveo del Naviglio, ma questi lavori non sono ancora programmati". Pertanto la loro realizzazione non sarà immediata. Nata nel 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, la storica gara di nuoto nel Naviglio venne riproposta nel 2011 con partenza dal ponte di Cassinetta di Lugagnano e arrivo alla darsena milanese, dopo ben 24,5 chilometri di bracciate in favore di corrente, raccogliendo da subito numerose adesioni e curiosità.

Già lo scorso anno la decima edizione della Gran Fondo rischiò di non effettuarsi a causa di un abbassamento del Naviglio all’altezza del cavalcavia don Lorenzo Milano, dovuto ad un crollo del condotto fognario sottostante. Allora, lo scorso 9 settembre, ci si limitò ad una nuotata di 14 chilometri dall’approdo di Gaggiano alla darsena di Milano e da una meno impegnativa, di 2 chilometri, dalla sede dell’Asd San Cristoforo alla Darsena. In acqua si buttarono più di 100 nuotatori. Si scelse la formula dei due percorsi per permettere la partecipazione degli amatori a fianco di nuotatori più esperti e capaci. Stavolta invece lo stop è totale.