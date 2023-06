Nerviano, scappa all’alt e fugge a folle velocità: denunciato un habituè della guida senza patente

Nerviano (Milano), 6 giugno 2023 – Scappa all’alt e fugge, prendendo strade contromano e bruciando semafori rossi. E’ la folle corsa che ieri ha portato un 46enne a essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata reiterata. È successo sulla Statale del Sempione.

Ieri una pattuglia del comando unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano, ha notato nel senso opposto di marcia un veicolo che rallentava senza un apparente motivo. Gli agenti, insospettiti, lo hanno seguito intimandogli l’alt. Il conducente del veicolo invece ha proseguito la marcia. Gli agenti, sorpassandolo, gli hanno intimato di accostare. L'uomo in un primo tempo ha simulato la fermata per poi darsi repentinamente alla fuga a bordo di una Bmw di grossa cilindrata.

È partito quindi un inseguimento durato oltre 10 minuti. L’uomo ha percorso rotonde e strade in contromano, ha bruciato semafori rossi, finché l'uomo è stato bloccato in una via interna di Rho dove nel frattempo era giunta un'altra pattuglia della Polizia Locale Nerviano – Pogliano, una pattuglia dei carabinieri di Nerviano e una pattuglia della polizia locale di Rho.

L'uomo, dopo essere stato bloccato, ha tentato di nuovo la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto e immobilizzato dagli agenti. A seguito di controlli, il conducente, un italiano di 46 anni residente a Rho, è risultato gravato da vari precedenti di polizia.

Era alla guida con patente revocata oltretutto per la terza volta in quanto già sorpreso per la medesima violazione nell’agosto del 2022 e nel gennaio 2023.