Ritardi al cimitero di Garbatola, è polemica politica: l’amministrazione comunale contro il consigliere Massimo Cozzi

Nerviano (Milano), 20 marzo 2025 – Si accende la polemica a Nerviano dopo l’increscioso episodio avvenuto lo scorso 27 febbraio al cimitero di Garbatola, quando ci sono stati seri problemi per una tumulazione, coi parenti del defunto costretti ad attendere l’apertura della tomba, senza un addetto. Il consigliere di opposizione Massimo Cozzi ha presentato un’interrogazione sull’accaduto, ma le modalità con cui ha reso pubblica la vicenda non sono piaciute all’Amministrazione comunale.

Cozzi ha infatti diffuso il testo della sua interrogazione sui social e lo ha inviato agli organi di stampa prima ancora di ricevere una risposta ufficiale dal Comune. Una scelta, secondo l’Amministrazione, che denoterebbe un intento politico più che un reale interesse per la tutela della riservatezza delle persone coinvolte. L’episodio ha comunque spinto il Comune ad attivarsi tempestivamente: la ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali è stata richiamata con fermezza per il comportamento ritenuto inaccettabile degli addetti. Inoltre, è stata concordata con le persone coinvolte la presentazione di una segnalazione formale per avviare le dovute misure nei confronti della società.