"Addetto introvabile per una tumulazione". La Lega punta il dito

"Simili incresciosi episodi non dovrebbero mai accadere in luoghi sacri come i cimiteri. Abbiamo presentato un’interrogazione urgente su quel che è successo a febbraio al camposanto di Garbatola". Massimo Cozzi (Lega) chiede al Consiglio comunale di fare chiarezza. "A Garbatola era prevista una tumulazione di ceneri e resti ossei. Arrivati i parenti, il loculo era ancora chiuso e non c’era l’addetto alla sepoltura, che si è presentato dopo diverse telefonate con un’ora di ritardo. Non aveva alcun attrezzo e ha usato un sasso per rompere il loculo, fra lo sconcerto generale". Solo dopo diverso tempo è arrivato un secondo addetto con l’attrezzatura necessaria. "Un episodio vergognoso su cui chiediamo spiegazioni, considerando che di giovedì mattina al cimitero di Garbatola è sempre previsto un addetto alla guardiola".