Nell’auto a noleggio un chilo di hashish

Arrestato per spaccio dopo un controllo in autostrada. L’uomo, alla guida di una vettura presa a noleggio, è stato fermato dagli agenti della Polstrada che hanno trovato la droga sull’auto. L’automobilista viaggiava lungo la A8 , all’altezza di Besnate, subito dopo la barriera, l’alt da parte della pattuglia. Un normale controllo di servizio nel territorio, ma di fronte ai poliziotti l’automobilista ha mostrato segni di insofferenza. Il comportamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso quindi di controllare la vettura sulla quale sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish, per circa un chilo di peso, contenuti in un involucro e nascosti in un vano sotto i pedali. Nel borsello dell’automobilista hanno trovato anche 15mila euro in contanti sui quali verranno fatti accertamenti per stabilirne la provenienza.R.F.