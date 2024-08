Nella città semi-vuota i lavori sul corso 26 Aprile

È stato scelto il mese di agosto, quando parecchi residenti sono in vacanza, per avviare il cantiere necessario a sistemare il centralissimo corso 26 Aprile. "L’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Tiberti – riguarda il tratto di corso che va da piazza del Popolo all’incrocio con via Mazzini –. I lavori proseguiranno per almeno un mese ma siamo riusciti a programmarli senza chiudere completamente il corso. Abbiamo inibito il passaggio solo agli autobus e ai mezzi pesanti. Per il resto ci saranno dei lavori eseguiti a tratti, che permetteranno comunque il transito veicolare e ciclabile, con le opportune attenzioni per chi circola in quei tratti, mantenendo gli accessi, sia carrai che pedonali, alle proprietà dei residenti, nonché agli esercizi pubblici". Movibus ha soppresso provvisoriamente le fermate in via Papa Giovanni e piazza Pozzobonelli attivando una nuova fermata in via Adua.

In particolare i lavori da piazza del Popolo a piazza Pozzobonelli si concluderanno entro il 14 agosto, quelli in piazza Pozzobonelli il 17 agosto, quelli da piazza Pozzobonelli a via Mazzini si faranno dal 19 al 24 agosto. Tiberti spiega che quelli appena iniziati sono lavori necessari alla sistemazione della pavimentazione per rendere la viabilità più sicura. Da settembre, sempre a riguardo del centralissimo corso 26 Aprile, inizierà lo studio per capire come risolvere i problemi che tutti riscontrano da tempo: dalla pavimentazione, alla fibra ottica da posare, alle aree di parcheggio. "In questo periodo – aggiunge l’assessore – abbiamo in programma di asfaltare alcuni tratti ammalorati dal tempo e dall’usura di diverse strade comunali".

I lavori interesseranno via Turati, via Montegrappa-Mazzali, via Adua (rotatoria Famila), via Pasubio nel tratto fra via IV Novembre a via 11 Febbrario, vicolo Magenta, via Certosa nel tratto da via Martiri della Libertà a via san Gervaso e Protaso, via del Carso, via Caduti del Lavoro, oltre al completamento della ciclabile e dei marciapiedi nel tratto via Amendola-Bardolini. "In autunno – prosegue Tiberti – sono programmate diverse altre asfaltature per migliorare la viabilità e la sicurezza lungo lo sviluppo della viabilità cittadina".

G.Ch.