Padre Bossi, testimone di generosità. Premi agli studenti in suo nome

Padre Giancarlo Bossi, missionario del Pime, morto a 62 anni per un tumore al polmone (nell’aprile del 2012), ad Abbiategrasso era "il gigante buono" per la sua statura e per la sua umanità. Il suo nome rimbalzò alle cronache di tutto il mondo quando nel 2007 venne rapito nelle Filippine e trattenuto per 40 giorni da un gruppo di terroristi mussulmani, che padre Bossi non condannò mai, dicendo che durante quel periodo pregò per loro.

In suo ricordo la famiglia e altre persone hanno finanziato delle borse di studio, consegnate l’altro giorno dal sindaco Cesare Nai e dagli assessori in aula consiliare. "La figura di padre Bossi e il gesto della famiglia benefattrice rappresentano un’importante eredità morale – ha commentato Marina Baietta, assessore all’istruzione –. Per raccontarvi quanto padre Giancarlo fosse vicino ai giovani e credesse in loro prendo in prestito le parole che lo stesso missionario del Pime aveva pronunciato ai giovani dopo la sua liberazione: “Sono convinto che ciascuno di noi abbia un sogno da realizzare. Ciascuno di noi ha qualche cosa da dire. Non solo con le parole, c’è anche chi si esprime con gesti, chi nel silenzio solidale, chi con un sorriso. L’importante è mantenere vivo il sogno della vita. L’importante è volare! Ragazzi, fatevi rapire dai vostri ideali!“".

Hanno ricevuto la borsa di studio Rachele Tosi, Enea Bersani, Alex Calì, Arianna Linguanti, Giorgia Faggiano, Martha Alice Salazar, Beatrice Giannetto (scuola elementare), Chiara Forte, Adele Forte, Loris Nicolosi, Gabriele Linguanti, Luca Bartolone, Penelope Perego, Maddalena Albetti (medie), Fatima Zahra Lamiri, Gaia Maltagliati, Mai Elshennawi, Sofia Julia Arpaia, Giorgia Di Meo (superiori), rene Marise, Martino Andrea Grassi, Sara Bartolucci, Andrea Colombo (studenti universitar). Menzioni speciali per percorsi scolastici proficui a Andri Trach, Rahyana Mukasa Ndagire, Raheem Mukasa Walugembe.

G.Ch.