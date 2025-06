Nel parcheggio di via Gaeta. Parte il progetto “Spugna”. Modifiche alla viabilità

Progetto spugna, quarto atto: cominceranno lunedì 16 giugno, infatti, i lavori per la disconnessione dalla rete fognaria del parcheggio di via Gaeta, il quarto intervento a Legnano, dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nei parcheggi di corso Magenta e via Podgora, inserito nell’ambito del progetto Città metropolitana Spugna. I lavori in corso seguiranno lo schema che ha caratterizzato anche i precedenti interventi e si concretizzerà nella disconnessione idraulica dell’intera area del parcheggio della stazione con la dispersione delle acque degli stalli per le auto grazie a una pavimentazione drenante.

Le acque provenienti dal passaggio pedonale interno al parcheggio e da via Gaeta saranno invece convogliate all’interno di un sistema disperdente interrato che sarà realizzato sotto la pavimentazione del parcheggio. Per rigenerare l’area di intervento, verrà depavimentata anche l’aiuola adiacente via Gaeta e si amplieranno le aree verdi in corrispondenze delle due estremità del parcheggio e dell’attuale uscita intermedia che, a seguito dei lavori, sarà chiusa. Complessivamente l’area interessata dall’intervento è di circa 4.500 metri quadrati. L’intervento sarà articolato in due fasi: la prima, appunto, sarà avviata lunedì prossimo e terminerà con la metà di settembre.

È la fase principale dei lavori durante la quale si eseguiranno tutte le attività interne al parcheggio (realizzazione della nuova pavimentazione drenante sugli stalli, de-pavimentazione delle aiuole, rifacimento camminamento con la nuova pavimentazione drenante e il sistema disperdente) così da riconsegnare l’area pienamente usufruibile al termine delle lavorazioni. Da un punto di vista viabilistico queste lavorazioni comporteranno la chiusura del parcheggio sul lato della ferrovia; via Gaeta resterà transitabile con inversione del senso di marcia (da via Rossini a via Toti); la ZTL di via Venegoni sarà chiusa al traffico con l’eccezione di residenti e frontisti per i quali diventerà a doppio senso di circolazione con possibilità di uscita su piazza del Popolo e via Pastrengo.

La seconda fase prenderà il via non appena completata la prima con termine previsto per la fine del mese di ottobre. Durante questa fase saranno ricollettate tutte le caditoie verso il sistema disperdente senza però interessare l’area interna del parcheggio precedentemente ultimata. Infine, a completamento dell’intervento, saranno realizzate le pavimentazioni drenanti dei parcheggi con uscita su via Gaeta. P.G.