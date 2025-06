Economia, sociale e sostenibilità. Incontri con esperti

L’economia si fa protagonista. Si intitola così la serata odierna al Centro civico Pertin. È il primo appuntamento del ciclo L’economia va/fa scuola, che proseguirà il 27 e 28 settembre al Palazzo Leone da Perego, e da ottobre a febbraio 2026 in tre Istituti superiori. Oggi alle 18.30 l’apertura e saluti di Ivaldo Pahle, presidente di Demos Legnano Paolo Roberti. Seguiranno gli interventi di Franco Rama (presidente Antares Legnano), Fra Felice Autieri (autore della mostra Economia fraterna) e Matteo Reale, partner di Askesis, sul tema Sostenibilità è fare relazione. Dopo la cena, lo spettacolo Cantico economico in pillole, a cura della Compagnia dei gelosi, da un testo scritto da Oreste Bazzicchi In conclusione la musica dal vivo, con il gruppo The Canter (Rachele Franci, Riccardo Albè, Paolo Cozzi) Pensato per rendere l’economia più accessibile e partecipata, l’incontro offrirà riflessioni sul tema della sostenibilità e il valore delle relazioni sociali. S.V.