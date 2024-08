Negli spazi confiscati alla criminalità, musica e parole sull’acqua

Si intitola "Miracoli dell’acqua" la performance di musica e parole nata da un progetto di Davide Berveglieri e realizzata dalla Compagnia Younami. Andrà in scena domenica 8 settembre alle 21 all’osteria sociale "La tela", il bene confiscato alla criminalità organizzata, ora patrimonio del Comune, in via Provinciale Saronnese 31. "Questa performance unisce le parole sull’acqua alla musica, in una simbiosi fluida di letture e pezzi musicali - spiega il regista -. Otto attori e attrici si alternano leggendo brani di Garcia Lorca, Gianni Rodari, William Shakespeare, Wislawa Szymborska e tanti altri. Saranno accompagnati dale musiche di Remo Anzovino, Arvo Pärt, Max Richter e dei Future Sound of London". Il progetto nasce da un podcast che Youmani ha prodotto nel 2022 per festeggiare la Giornata mondiale dell’acqua. Sul palco Chiara Bertazzoni, Davide Berveglieri, Anna Brivio, Nicoletta Ceaglio, Enrico Maria Greco, Barbara Maderna, Michela Toni, Anna Villari.