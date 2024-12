Natale in Palio a Legnano: una serata di auguri, bilanci e prospettive per il futuro

Legnano (Milano), 5 dicembre 2024 - Si è tenuta ieri sera l’attesa serata degli auguri “Natale in Palio”, organizzata dalla Fondazione Palio. L’evento è stato un’occasione per condividere con i partner i successi dell’edizione 2024 e iniziare a tracciare un percorso verso l’edizione 2025, con l’obiettivo di costruire progetti sempre più condivisi e ambiziosi. Un’atmosfera di eleganza e modernità ha caratterizzato la serata, ospitata per la prima volta nella boutique Vinicio di piazza Ferrè. Grazie all’accoglienza impeccabile del padrone di casa e alla collaborazione dei ragazzi dello IAL, che hanno curato il banqueting in un’ottica di valorizzazione del territorio, l’evento ha saputo mettere tutti i partecipanti a proprio agio, creando un clima di convivialità e raffinatezza.

A metà serata, il vicepresidente Luca Roveda, affiancato dai consiglieri Romanò e Roveda, dal sindaco Radice e dal Cavaliere Monaci, ha preso la parola per ricordare i traguardi raggiunti nel 2024, tra cui l’evento internazionale a Strasburgo, il Palio in Rosa, il Festival La Storia tra le Righe e la mostra dedicata a Hayez. Nel suo discorso, ha voluto sottolineare l’importanza della comunità e del lavoro collettivo, dichiarando: "La vostra presenza non è soltanto un piacere, ma una conferma dell’importanza della nostra missione: promuovere il territorio e valorizzare le nostre tradizioni. Ogni incontro rafforza i legami della comunità e ci permette di costruire un futuro che metta al centro cultura, radici e identità. Grazie a voi, questa serata ha creato un clima di condivisione e crescita che speriamo di replicare nel 2025 con nuovi progetti e iniziative di successo”.

La partecipazione è stata significativa, con numerosi partner che hanno risposto all’invito della Fondazione per un brindisi, un momento di networking e una riflessione comune sul futuro. La Fondazione Palio si conferma un punto di riferimento culturale, capace di creare sinergie tra professionisti e aziende e di sviluppare eventi in un’ottica di vera partnership. Il tocco finale della serata è stato un regalo originale per ogni ospite: un ritratto fotografico in bianco e nero realizzato dal fotografo Diego Molaschi, un gesto simbolico per celebrare la partecipazione e rendere la serata ancora più memorabile.