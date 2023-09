Maxi operazione anti droga, è di Legnano uno dei narcotrafficanti internazionale fermato dai carabinieri

Legnano (Milano), 14 settembre 2023 – C'è anche narcotrafficante internazionale residente a Legnano fra i 24 arrestati della maxi-operazione delle forze dell’ordine sul traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione effettuata ieri tra le province Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia e Cosenza. Si tratta di un cittadino albanese, classe 1993, che, pur senza fissa dimora, aveva il domicilio a Legnano. L'uomo è stato definito dai carabinieri un narcotrafficante di “alto profilo criminale” per il giro di affari e soprattutto per gli ingenti quantitativi di droga. Il 30enne abitava in piazza Achilli ed era da tempo sotto indagine. Utilizzava grosse auto per nascondere cocaina ed eroina. Gli inquirenti lo hanno bollato come fornitore stabile del sodalizio criminale. Era lui, insieme ad un socio, un 45enne residente a Ponte di Pieve, a fornire la droga a tutti. L'uomo in passato era già stato intercettato dalla polizia locale legnanese.