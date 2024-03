My Job Day. Il “cerco e offro“ nel turismo

Un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, per superare il problema del mismatch: è l’obiettivo del My Job Day Turismo, che ritorna a Varese con la terza edizione in programma il 14 marzo dalle 10 alle 14 all’Unahotels. Saranno 22 le aziende presenti, per un totale di 352 posizioni lavorative da coprire.

In 99 si sono già iscritti, grazie anche a un primo lavoro di filtro svolto dai Centri per l’impiego della Provincia di Varese. Ma c’è ancora la possibilità di presentare la propria candidatura, direttamente sul sito myjobvarese.com, fino all’8 marzo.

L’iniziativa, promossa dall’Ente bilaterale guidato dal presidente Alessandro Castiglioni (nella foto), prevede, per gli aspiranti lavoratori nel settore del turismo, la possibilità di svolgere colloqui di 15 minuti. Nelle prime due edizioni il 30% dei candidati è stato richiamato per un secondo colloquio in azienda.

Lorenzo Crespi