Legnano, Murale per la Pace nel sottopasso del Parco Castello: “Un’opera collettiva”

Legnano (Milano) – Un laboratorio per street artist e aspiranti tali, ma ancor prima un momento di condivisione su un tema di attualità: è questo il significato del laboratorio con lo street artist Raffaele Muraca, “Syllime”, che ha lanciato l’iniziativa di un Murale della Pace come opera collettiva da realizzarsi nel sottopasso del Parco Castello in tre sessioni di lavoro, dal 21 al 23 marzo, laboratorio per il quale sono aperte le iscrizioni.

Le sessioni, di due ore ciascuna, si terranno dalle 10.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 18 e potranno avere un numero massimo di sei partecipanti per turno. I partecipanti devono avere dai 14 anni in su. È già possibile iscriversi ai laboratori, che saranno tenuti da Muraca, scrivendo all’email ufficio.cultura@comune.legnano.mi.it e specificando giorno, turno prescelto, età, nome, cognome e riferimento telefonico.

L’iniziativa del murale non è l’unica in programma e apre le porte a La Cultura della Pace in un mondo di guerre, la seconda rassegna di incontri organizzata dall’amministrazione comunale in un frangente storico caratterizzato dall’acuirsi dei conflitti armati.

Sabato 22 marzo alle 17, a Palazzo Leone da Perego, si terrà ”Argentina e il Presidente che odia le donne”, storie di ragazze di oggi e di ieri, performance di tango e aperitivo argentino. Saranno presenti Carlo Motta, Ylenia De Riccardis ed Eleonora Vita, attiviste del progetto Nunca Más, oltre a Sabatino Annecchiarico, scrittore italo-argentino esperto di tango argentino e di Rosso Tango, con una coppia di ballerini, un cantante, un chitarrista e un pianista.

Sabato 12 aprile, alle 17 a Palazzo Leone da Perego, sarà il momento di “Il popolo curdo e il confederalismo democratico”, un approfondimento sull’esperienza del Rojava, nel nord-est della Siria, raccontata da Hazal Koyuncuer, esponente della comunità curda in Italia, e Anna Camposampiero, attivista per la difesa dei diritti civili.

Domenica 11 maggio alle 17 al Castello, le atmosfere saranno quelle de “Il Tè nel deserto”: parole e atti teatrali per la Palestina e cerimonia del tè.

Giovedì 15 maggio alle 20.30 si torna a Palazzo Leone da Perego per “Tavolo in cammino per la pace”, con Amici Neve di Shalom Wahat al Salam e la presentazione del libro di Giulia Ceccutti, Respirare il futuro - La sfida.

Sabato 14 giugno alle 17:30, infine, nel giardino del Museo Civico Sutermeister, la rassegna si chiuderà con “Musica e parole sulla Pace”, di e con Francesco Campanoni e Walter Carluccio.