Movida e controlli, arrivano gli street tutor. Cosa fanno e come riconoscerli

Legnano, 1 settembre 2023 – Si occuperanno di monitorare le aggregazioni di giovani che caratterizzano e animano la scena della "movida" cittadina, con l’intento di prevenire eventuali disordini, informare e "pacificare" gli animi più accesi, utilizzando il confronto e le parole come strumento principale: arrivano anche a Legnano gli "street tutor", personale formato che si occuperà di fare da facilitatore nelle aree più affollate della vita notturna e che negli ultimi anni ha fatto la sua comparsa non solo in alcune città del nord Italia di maggiori dimensioni rispetto a Legnano ma anche in realtà più vicine, come ad esempio Vigevano.

Proprio a Vigevano ha operato la società che è stata infine selezionata per questo compito specifico, la Top Secret Servizi Fiduciari, che ha come baricentro della sua attività la zona tra Padova e Ferrara. C

he ruolo avranno gli street tutor e come si muoveranno nello scenario cittadino? Prima di tutto va sottolineato che l’esordio del servizio è previsto già per la giornata di domani, sabato 2 settembre: il personale si muoverà in città con squadre da quattro persone, adeguatamente formate alla soluzione dei potenziali contrasti.

L’orario di massima nel quale la squadra sarà attiva va dalle 22 all’una e trenta della notte, identificato come quello maggiormente a rischio: per identificarli gli street tutor gireranno per le strade della città indossando un gilet giallo con lo stemma del Comune di Legnano e il dialogo sarà la prima "arma" da utilizzare per prevenire le potenziali situazioni di attrito. Le zone della città battute dalla squadra sono quelle che vedono i maggiori assembramenti per la presenza di locali pubblici.