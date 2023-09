Motoraduno a Busto Garolfo, torna la SL Night e il ricavato va in beneficenza

Al via domani sera, sabato 2 settembre, a partire dalle 18, presso il parco Falcone e Borsellino di Busto Garolfo (via Mazzini), l’edizione numero 5 del motoraduno bustese organizzato dall’associazione Sporteristi Lombardi. La SL Night promossa dal consigliere Comunale Daniele Dianese si concluderà domani in tarda serata e vedrà riuniti motociclisti provenienti da tutta la Lombardia e non solo.

Motociclette curate nella forma e nelle decorazioni come vere e proprie opere d’arte saranno le protagoniste dell’edizione bustese insieme a tanta buona cucina e la possibilità di scattare qualche foto in sella a veri e propri gioielli a due ruote. L’evento che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito è ancora una volta a scopo benefico. Il ricavato sarà destinato a favore di “Occhi azzurri onlus” di Cremona e “Le sfumature di Alessia” di Dairago due realtà che si occupano del sostegno alle famiglie con malati affetti da gravi patologie