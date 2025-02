Mostra in ricordo di Enrico Berlinguer

"È stato un leader internazionale, che ha anticipato molti temi attuali: il divario fra Nord e Sud, la questione ambientale, la condizione femminile". Giuliano Celin guida il comitato “In ricordo di Enrico Berlinguer“, e ci tiene a specificare che "non è un comitato di partito bensì formato da persone di varia estrazione culturale". In occasione del 40° anniversario della scomparsa del segretario del Partito comunista italiano dal 1972 al 1984, il gruppo promuove una mostra e due confronti con la cittadinanza. In collaborazione con l’amministrazione, la mostra “Berlinguer 40 anni dopo“ è in corso di allestimento al Castello Visconteo. Formata da 80 pannelli, documenti e filmati, si articola in cinque sezioni: gli affetti, il dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale, attualità e futuro. Concessa dal Pd di Monza, sarà visitabile domani, venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Il taglio del nastro domani alle 18. S.V.