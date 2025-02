Mostra e convegno ricordano Berlinguer

Nasce il comitato “Ricordo di Enrico Berlinguer“, formato da persone di varia estrazione culturale e politica. Tra i promotori il presidente dell’Anpi Primo Minelli. In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa del segretario del Pci, il comitato promuove una mostra e un confronto con la cittadinanza, con un richiamo particolare ai giovani. "Berlinguer è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento - affermano gli organizzatori -. Leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori, considerava la politica come una missione al servizio della collettività".

In collaborazione con l’amministrazione, la mostra “Berlinguer 40 anni dopo“ verrà allestita al Castello Visconteo e sarà articolata in 80 pannelli, documenti e filmati: sarà visitabile dal 20 al 23 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. L’inaugurazione giovedì 20 alle 18, con la presentazione di Giuliano Celin (Anpi), il saluto del sindaco Lorenzo Radice e gli interventi del professor Giorgio Vecchio e degli onorevoli Barbara Pollastrini e Gianni Cuperlo. Sabato 22 febbraio alle 15 il convegno “Berlinguer e Moro: come è stata difesa la democrazia“, coordinato da Roberto Colombo, con i professori Gianni Geroldi e Guido Formigoni, l’onorevole Franco Monaco e Marco Fumagalli.

S.V.