Addio alla piccola Giada morta a due anni, i funerali a Parabiago: “Il tuo sorriso è stato il regalo più bello”

PARABIAGO – Un’ombra di dolore si è posata sulla città di Parabiago, spezzando il cuore di un’intera comunità. La piccola Giada, appena due anni, se n’è andata troppo presto, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Il suo sorriso, luce radiosa per chiunque la conoscesse, si è spento per una tragica fatalità che non le ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di salvarle la vita, ma il suo ricordo resterà eterno.

“Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello, continueremo ad amarti incessantemente”: sono le parole strazianti della sua famiglia – mamma Maria, papà Marco e la sorellina Giulia – che oggi si trovano a fronteggiare un dolore inimmaginabile. L’intera città si stringerà attorno a loro oggi giovedì 13 marzo, alle 11, quando la chiesa parrocchiale di Piazza Maggiolini accoglierà l’ultimo saluto alla piccola. Sarà un momento di raccoglimento, di commozione e di preghiera, in cui parenti, amici e conoscenti si uniranno nel ricordo di un angelo volato via troppo presto. Un addio prematuro al quale è difficile dare una spiegazione “logica”.

In mezzo a tanta sofferenza, Maria, Marco e Giulia trovano adesso conforto nell’affetto e nella vicinanza di chi, in questi giorni di strazio, ha saputo tendere loro una mano. Il loro ringraziamento è colmo di dolore, ma anche di gratitudine. Giada non c’è più, ma il suo amore continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata.