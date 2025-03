Parabiago sotto choc per la morte a 2 anni della piccola Giada. Lo strazio di mamma e papà: “Continueremo ad amarti”

Parabiago (Milano), 12 marzo 2025 – Un silenzio carico di dolore avvolge in queste ore la comunità di Parabiago, sconvolta dalla scomparsa della piccola Giada, volata via a soli due anni all’inizio di questa settimana. Un destino crudele ha strappato troppo presto il suo sorriso, quel dono prezioso che illuminava le giornate di chi le voleva bene.

Il dolore di una famiglia

"Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello, continueremo ad amarti incessantemente." Sono le parole strazianti della sua famiglia, mamma Maria, papà Marco e la sorellina Giulia, che affrontano un vuoto impossibile da colmare. Sulle possibili cause della morte della piccola c’è in questo momento il più stretto riserbo. L’autopsia è già stata disposta ed eseguita, e solo da questa potrà esserci qualche, eventuale elemento di chiarezza.

Le esequie

L’ultimo saluto a Giada si terrà giovedì 13 marzo alle 11 nella chiesa di piazza Maggiolini. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, in cui amici, parenti e l’intera comunità potranno stringersi attorno alla famiglia in questo dolore incommensurabile. Maria, Marco e Giulia, pur schiacciati dalla sofferenza, hanno espresso profonda gratitudine per la vicinanza e il sostegno ricevuti in questi giorni drammatici. Un affetto che, seppur incapace di lenire la ferita, dimostra quanto l’amore per la piccola Giada continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.