Morta dopo una puntura. Disposta l’autopsia

È stata fissata per la giornata di domani l’autopsia sul corpo della 42enne legnanese Giovanna Portale, deceduta venerdì mattina in ospedale a Sant’Agata di Militello pochi giorni dopo essere stata ricoverata a causa degli effetti della puntura di un insetto. L’esame è stato disposto dal procuratore capo di Patti e l’inchiesta è stata avviata all’indomani della denuncia presentata dai famigliari della donna. La 42enne, nata a Legnano, residente a Villa Cortese e madre di una bimba di sei anni, si trovava in Sicilia in vacanza: Portale era stata ricoverata pochi giorni fa dopo la puntura dell’insetto e a fronte delle patologie comunicate dalla donna che avrebbero potuto causare complicazioni. La situazione sembrava volgere al meglio dopo le prime cure prestate alla donna, ma venerdì mattina le condizioni della 42enne si sono improvvisamente aggravate fino al decesso, avvenuto poco dopo le 7 del mattino.