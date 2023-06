Legnano, grave incendio in azienda a Rescaldina: colonna di fumo alta centinaia di metri

Un incendio è divampato nella primo pomeriggio di oggi vicino alla strada provinciale Saronnese a Rescaldina, in provincia di Milano. La densa colonna di fumo nero è visibile anche a Legnano ed in tutta la zona. A prendere fuoco la ditta meccanica Lisap, nella zona industriale che si affaccia lungo la provinciale, vicino a via Manzoni vicino a ridosso dell’autostrada.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Legnano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si conosce al momento la dinamica del rogo che pare abbia distrutti gran parte del capannone. Qualche giorno fa un incendio aveva distrutto un appartamento di una palazzina di via Olona sempre a Rescaldina.

Il sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo ha diramato un’allerta spiegando che “un incendio sta interessando la ditta Lisap. Attendiamo informazioni su un eventuale rischio chimico e nel frattempo consigliamo di chiudere le finestre anche se l’incendio non ha interessato gli impianti, ma una zona di deposito bancali. Eventuali prescrizioni saranno comunicate con altoparlanti dai mezzi di polizia locale”.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco: da Milano, Varese e Como. Le fiamme hanno interessato anche una parte del tetto dell’impianto lavorativo. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa del Comando provinciale di Milano, che coordinavamo l'intervento, il capannone ha una grandezza di circa 800 metri quadri ed è stato distrutto in buona parte. Ma l'incendio è stato domato.