Metti un brunch con piatti dedicati agli otto rioni

Palio significa anche partecipazione di tutta la città all’evento, capacità di declinare ciò che si fa quotidianamente nel segno delle Contrade e nel periodo che precede e coincide con l’ultima domenica di maggio: così ha fatto anche Alberto Buratti, chef del ristorante Koiné di vicolo Corridoni, che ha deciso di organizzare per il giorno del Palio, domenica prossima, un brunch con piatti dedicati alle otto Contrade cittadine. "Come diceva sempre lo chef Santin: la cucina come passione, la ricerca come metodo - spiega Buratti - . Questo mese abbiamo deciso di fissare la data del brunch il 28 maggio, un giorno molto importante per i legnanesi. Prendendo spunto da questo evento abbiamo pensato a piatti ispirati a ciascuna delle otto contrade perché ogni contrada cittadina ha una storia, un tema e un motto: basandoci su questo è nato il menù che, un piatto dopo l’altro, attraversa la storia di tutte le otto Contrade cittadine". Solo l’ordine di "uscita" delle Contrade non dipende da un’estrazione o dal numero di vittorie, ma dall’opportunità suggerita dal menu: "Nel territorio della contrada di Sant’Ambrogio si conservavano e poi bruciavano i fusti di granoturco – spiega Buratti spiegando il primo piatto del menu del Palio -; da qui l’idea di preparare un pane di grano servito con avocado, tipico del brunch, e chips di curcuma che richiameranno i colori della contrada". Passando dalla Flora a San Magno, da Sant’Erasmo a San Domenico, da Legnarello a san Bernardino, ognuna con un piatto studiato a partire dai colori di riferimento o dalla storia raccontata attraverso la sfilata, si arriverà a San Martino che, attraverso il legame con il mantello, verrà rappresentato da una crêpe Bretone salata, con un solo un lembo piegato. Il tutto servito con bevande create da un altro operatore del centro , vale a dire la cocktail room "Yard" di via Cavallotti. P.G.