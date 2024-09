“Vermi nelle prugne servite a mensa”: scoppia il caso a Nerviano

Nerviano (Milano) - A Nerviano, è stata presentata un'interpellanza dal gruppo Lega riguardo a un episodio preoccupante avvenuto nelle mense scolastiche delle scuole primarie di via Di Vittorio e via Roma. Durante il servizio di refezione, sono state trovate delle prugne, circa una trentina, contenenti piccoli vermi. Si sospetta che il problema sia legato a una partita di frutta avariata. Massimo Cozzi, capogruppo della Lega, ha definito l'accaduto come un episodio grave e inquietante, chiedendo che vengano effettuati approfondimenti per chiarire la situazione e garantire la sicurezza alimentare dei bambini.

Nello scorso mese di gennaio erano stati trovati alcuni insetti nel contorno di insalata in mensa. La segnalazione era partita dai genitori di una scuola primaria del paese. "La referente della mensa che era sul posto ha trovato 4-5 insetti, presumibilmente afidi, nel contorno di insalata – aveva spiegato il sindaco Daniela Colombo -. Hanno quindi distribuito il contorno del turno precedente idoneo al consumo e tenuto come scorta a temperatura controllata. Hanno immediatamente controllato gli altri plessi e appurato che non ci sono state situazioni analoghe”.