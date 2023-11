Medici di base. Un ritardo nei calendari

"Ancora oggi (ieri per chi legge, ndr) ho parlato con diversi cittadini anziani senza medico di famiglia e sono chiaramente in difficoltà: noi sindaci facciamo il possibile, ma la criticità che attraversa la medicina territoriale è nota a tutti e va risolta a livelli alti". Giuseppe Pignatiello è il primo cittadino di Castano Primo. In via Moroni 8 c’è l’ambulatorio medico temporaneo, che fa il paio con analoga struttura a Inveruno, collocata in piazza Don Villa 2. Entrambi gli ambulatori sono dedicati agli assistiti residenti negli ambiti di Cuggiono e Castano Primo senza medico di medicina generale. Solitamente la programmazione di date e orari di accesso è definita da un calendario mensile, che i cittadini sono invitati a verificare in Rete prima di recarsi sul posto, onde evitare perdite di tempo. Ma andando alla pagina "scelta e revoca" di Asst Ovest Milanese si scopre che in novembre la programmazione è limitata alla sola settimana dal 1° al 5 novembre. E dunque: oggi sarà aperto il solo ambulatorio di Castano Primo, dalle 16 alle 19. Domani saranno aperti entrambi: quello di Inveruno dalle 15 alle 18 e quello di Castano dalle 16 alle 19. "Seguono aggiornamenti per le settimane successive", si legge nella nota. Chiediamo lumi a Sara Bettinelli (nella foto), sindaca di Inveruno: "E’ un calendario ridotto a una sola settimana perché Ats Milano Città Metropolitana deve installare dei pc per mettere a sistema il servizio, e ottimizzare così le prestazioni informatiche. Oggi la tipologia di prescrizioni ai pazienti è "basica", dovrebbe quindi migliorare. Superata questa settimana Ats ci ha garantito che la programmazione tornerà mensile (perché i medici che turnano negli ambulatori provengono da tutta l’Ats Milano). Silvia Vignati