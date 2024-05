Medical Center acquisito da Bianalisi

Bianalisi acquisisce il Medical Center di Sesto Calende. Il più importante operatore italiano di diagnostica integrata cresce ancora e rafforza la presenza in provincia di Varese. L’acquisizione del Medical Center - guidato da Pietro Blumetti (nella foto), con 4,4 milioni di fatturato – va a rafforzare il network di Bianalisi, presente con oltre 350 strutture in 11 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino. Dopo aver chiuso il 2023 con circa 200 milioni di ricavi, il Gruppo punta a espandersi attraverso un’offerta di servizi più variegata e una più ampia collaborazione con realtà sanitarie locali. Bianalisi è stato fondato a Lissone nel 1975, offre analisi cliniche e diagnostica specialistica.

"L’ingresso di Medical Center nella nostra rete rappresenta un ulteriore consolidamento del business di Bianalisi a livello nazionale - dichiara Giuliano Caslini, presidente del Gruppo -. In particolare, nell’area ovest della Lombardia, dopo la recente acquisizione del Gruppo Meditel di Saronno e l’apertura del primo Poliambulatorio all’interno dell’aeroporto di Malpensa, seguito da quello di Milano Linate, i cittadini potranno contare su una presenza ancora più capillare delle nostre strutture sul territorio, unita a un potenziamento dei servizi erogati e a un’elevata attenzione al paziente". Il dottor Blumetti commenta: "Siamo nati nel 2008, oggi siamo orgogliosi di entrare a far parte di Bianalisi, il più grande gruppo di servizi ambulatoriali interamente italiano. Credo che entrambi trarremo significativi vantaggi in termini di prestazioni offerte, qualità e capacità diagnostica, mantenendo inalterata la filosofia vincente che ci ha contraddistinto finora".

Silvia Vignati