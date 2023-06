Medaglia d’oro per Laura Prati

Medaglia d’oro al valore civile a Laura Prati, l’indimenticata sindaca

di Cardano al Campo, morta il 22 luglio 2013 dopo essere stata gravemente ferita

la mattina del 2 luglio

dai colpi esplosi in municipio dall’ex vigile urbano Giuseppe Pegoraro. Il prossimo

2 luglio sarà il prefetto

di Varese Salvatore Pasquariello a consegnare in municipio nel corso della cerimonia istituzionale alla famiglia il riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, "per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni

di pubblico onore". Il 2 giugno il figlio Massimo Poliseno, consigliere comunale a Cardano al Campo era a Roma per le celebrazioni della festa della Repubblica. In un post sul suo profilo fb, il ricordo della mamma.

"Prendere parte alla festa della nostra Repubblica

è stato un onore. Indossare, poi, per qualche ora la fascia tricolore per me è stato due volte emozionante, perché era inevitabile andare con il pensiero

a quando, seppur in una veste diversa dalla mia, vedevo te indossarla. Sono certo che con un cielo così limpido la vista da lassù sia stata bellissima".

Rosella Formenti