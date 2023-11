McDonald’s cerca 35 addetti. Pronto ad aprire in viale Borri

Ancora pochi giorni per partecipare al McDonald’s Job Tour, che lunedì prossimo farà tappa a Castellanza per i colloqui individuali propedeutici alle assunzioni per il nuovo ristorante nell’ex Mostra del Tessile di viale Borri. I nuovi posti di lavoro sono 35. Entro domenica i candidati interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito della catena di fast food, rispondendo a un questionario e inserendo il curriculum. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Chi supererà il test, riceverà dall’azienda una convocazione per i colloqui individuali del 13 novembre. Nel nuovo polo commerciale sono previsti altri tre esercizi di ristorazione e tre medie strutture di vendita oltre a un parco attrezzato di fronte al Parco Altomilanese.

Ch.S.