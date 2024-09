Consumano al Mc Donald's e buttano la spazzatura nel parcheggio: multati!

Sedriano (MILANO), 4 settembre 2024 - Grazie alle nuove telecamere installate e alla collaborazione dei cittadini, sono stati individuati e multati due frequentatori del McDonald's di Sedriano che, dopo aver mangiato in auto, hanno abbandonato il sacchetto dei rifiuti nel parcheggio adiacente.

"A entrambi è stata inflitta una multa di 150 euro", ha dichiarato il sindaco Marco Re. "Da quando ci siamo insediati, il McDonald's è stato un punto di attenzione per noi, a causa delle segnalazioni dei residenti riguardanti rumore, rifiuti abbandonati e veicoli che viaggiano a velocità eccessiva. Per affrontare queste problematiche, abbiamo adottato diverse misure: un dosso è stato posizionato in via Garibaldi, cestini per la raccolta differenziata sono stati installati, e abbiamo anche aumentato il numero di telecamere di sorveglianza".

Nonostante queste misure, alla fine di agosto, alcuni cittadini hanno nuovamente segnalato rifiuti del McDrive abbandonati. "Grazie alle immagini delle telecamere, siamo riusciti a identificare le targhe di due auto, oltre ai volti delle persone coinvolte. Di conseguenza, sono stati emessi due verbali con una multa di 150 euro ciascuno. Speriamo che questo serva da deterrente e scoraggi ulteriori atti di inciviltà", ha aggiunto il sindaco.