Maxi-controlli sulle strade. Sessanta veicoli fermati oltre cento persone identificate

Oltre 60 veicoli controllati e più di 100 persone identificate in due sere: è il bilancio dell’attività straordinaria di presidio messa in campo dalla polizia locale del Comando unico di Nerviano e Pogliano tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. I controlli, svolti lungo le principali arterie del territorio, si sono inseriti all’interno di un più ampio dispositivo di sicurezza avviato in occasione del Big Bang Music Fest 2025, evento che anche quest’anno sta richiamando una grande affluenza di pubblico. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, articolata su tre serate di musica dal vivo - venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno - è stato attivato un servizio coordinato che ha visto coinvolti i carabinieri della Stazione di Nerviano e il Comando unico della polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese, guidato dal comandante Stefano Palmeri.

La polizia locale ha garantito una presenza costante e capillare, con un impiego straordinario di uomini e mezzi. Ogni sera sono state attive quattro pattuglie composte da dieci agenti, affiancate da due unità provenienti dalla polizia locale di Arese, in un’ottica di collaborazione intercomunale. Il presidio ha coperto non solo l’area concerti, ma anche le strade circostanti, con servizi mirati di polizia stradale per prevenire condotte di guida pericolose, soprattutto nelle ore notturne. Nel corso dei controlli, sabato sera gli agenti hanno individuato un neopatentato alla guida completamente ubriaco: il giovane è stato immediatamente sanzionato.

Sempre nella stessa serata, la polizia locale è intervenuta in un caso particolarmente delicato, fornendo supporto al personale sanitario del 118: un uomo di Nerviano, in stato di alterazione dopo aver assunto barbiturici, aveva manifestato intenti suicidi. Durante l’intervento, si è impossessato di un bisturi ed è diventato aggressivo. Grazie alla prontezza degli operatori, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso per le cure del caso. L’attività della polizia locale proseguirà anche nelle prossime settimane con la stessa attenzione e determinazione, a tutela della sicurezza pubblica e del territorio, in particolare in concomitanza con eventi che richiamano grandi numeri di partecipanti.

Christian Sormani