Maxi-controlli sulle strade. Ogni tre auto scatta la multa

Due verbali per infrazioni al codice della strada ogni tre veicoli fermati per i controlli in città: è questa la rilevante media delle infrazioni elevate in città in occasione dei due "Smart" effettuati dai comandi di polizia locale del territorio nella seconda metà di settembre. Nell’ultimo fine settimana, infatti, si è tenuta la seconda operazione Smart promossa e finanziata da Regione Lombardia, dopo quella del weekend del 20 settembre, cui ha partecipato anche il comando di polizia locale di Legnano. Le due operazioni hanno visto complessivamente ventisette operatori impiegati in attività di polizia stradale e di controllo delle zone della città più critiche, ossia nelle Ztl, in aree centrali, parchi e nell’area dell’Oltrestazione a ridosso della ferrovia. Nell’operazione dell’ultimo fine settimana, inoltre, è stato impiegato anche il nucleo cinofilo del Comando della polizia locale di Milano. Consistente il numero dei controlli messi insieme dagli agenti in servizio e, come anticipato, altrettanto consistenti sono state le infrazioni: l’attività di polizia stradale, svolta nei punti di blocco posizionati sulle principali arterie del traffico, ha registrato nelle due serate-nottate di attività un totale 196 verbali per violazione alle norme del codice della strada su poco più di 300 veicoli controllati. Tra le violazioni registrate, quattro sono state le guide in stato di ebbrezza (due di queste con rilevanza penale una volta rilevato che il tasso alcolemico ha in questi casi particolari superato il limite degli 0,5 grammi di alcool/litro), una infrazione ha riguardato l’assicurazione del veicolo mancante, in dieci casi si è agito per velocità pericolosa, dieci per dispositivi alterati o non funzionanti, quattro per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per guida con il cellulare e numerose altre per sosta pericolosa.

Complessivamente sei sono state le patenti ritirate, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro. L’attività di controllo del territorio, infine, ha anche portato a due sequestri per uso personale di stupefacenti (sono stati sequestrati dieci grammi complessivamente).

Paolo Girotti