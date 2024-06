Mattia morto nell’incidente stradale: "Abbiamo perso un cuore sconfinato"

La comunità di Parabiago è avvolta in un dolore immenso per la perdita del ventenne Mattia Dattis, avvenuta nella serata di sabato, in un incidente stradale a Nerviano. Mattia era in sella alla sua grande passione: la moto, che gli era stata regalata da pochi giorni. "Era per tutti noi come un fratello, un amico fedele, un ragazzo su cui potevamo sempre contare", scrive con commozione don Ronel, che ieri sera in oratorio ha organizzato una veglia di preghiera. Lo ricorda la compagnia teatrale dei Pischifralli, dove recitava: "Siamo certi che, con il tuo meraviglioso sorriso, stai già rallegrando tutti lì dove sei ora. Noi qui proviamo a bilanciare questo immenso dolore, ma ti promettiamo che sarai sempre con noi in ogni cosa che faremo. Abbiamo perso un fratello, un amico, un cuore sconfinato mai stanco di accogliere. Il tuo posto in regia è e sarà sempre lì per te. Ciao Mattia, con il tuo sorriso grande, grazie e ti vogliamo bene".

I funerali del giovane intanto sono congelati in attesa del via libera dell’autorità. Si sta ancora indagando sull’incidente. Si cerca di capire se l’auto, con a bordo una donna cinquantenne, avesse superato il semaforo agendo correttamente oppure no e i rilievi di queste ore potrebbero far luce su eventuali responsabilità. Ch.S.