Marciapiedi infestati da erbacce. Una task-force a difesa del decoro

Via le erbacce che crescono lungo i bordi dei marciapiedi, rovinando l’estetica degli spazi pubblici. Il Comune investe oltre 42mila euro per garantire decoro urbano e sicurezza stradale, affidando il servizio di diserbo alla cooperativa sociale Officina onlus di Ferno. Il piano operativo prevede un primo intervento meccanico, avviato il 7 maggio, seguito da ulteriori tre interventi con prodotti fitosanitari certificati e conformi alla normativa vigente, secondo le disposizioni del Piano di contenimento delle erbe infestanti. Ogni ciclo di intervento richiede circa 12 giorni lavorativi per il completamento. Le operazioni si articoleranno in tre fasi temporali: inizio maggio, metà giugno-luglio e settembre. Il progetto adotta un approccio differenziato per zone sensibili: nelle aree adiacenti a parchi, giardini, strutture sanitarie, plessi scolastici e asili, nonché nelle zone di rispetto dei pozzi idropotabili, verranno impiegati esclusivamente metodi meccanici per tutelare la salute dei cittadini e rispettare l’ambiente. S.V.