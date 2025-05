Chiamata alle urne. Robecchetto con Induno: la sfida è al femminile

I cittadini residenti a Robecchetto e a Malvaglio andranno alle urne domenica e lunedì per eleggere il nuovo sindaco dopo un anno di commissariamento, seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri che hanno decretato la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Giorgio Braga. Sulla scheda gli elettori troveranno due simboli e i nomi delle candidate, Annalisa Baratta (Civitas) e Valentina Cognetta (Insieme). A sfidarsi sono due donne, due professioniste, alle quali mancherà il loro voto. Entrambe, infatti, non sono residenti in paese, anche se sono legate a questa comunità, Cognetta, 38 anni, geometra specializzata nell’edilizia civile e industriale, è una neofita della politica locale, nativa di Malvaglio. Annalisa Baratta, 50 anni, avvocato con esperienze in campo amministrativo, è un volto storico di Civitas, avendo occupato in passato una poltrona in Giunta (prima alla cultura, poi alle politiche sociali e sport). In queste settimane le candidate hanno avuto diverse occasioni per incontrare i cittadini e partecipare anche a due confronti pubblici.

"Civitas – tiene a ribadire la candidata Annalisa Baratta – è una lista civica fatta di persone che si vogliono mettere al servizio del paese e proseguire nel progetto di rigenerazione del tessuto sociale, economico, culturale e urbano intrapreso negli scorsi mandati elettorali. Nessun candidato della lista è tesserato o espressione di un partito politico. Siamo tutte persone libere pronte a mettere in campo le proprie competenze per dare risposte concrete alle esigenze della comunità, attraverso percorsi di condivisione e inclusione". "Ci unisce e ci stimola a lavorare per Robecchetto e Malvaglio la forza delle idee e la passione per il nostro paese". Lo ha ribadito più volte Baratta in campagna elettorale.

"Molti dei nostri candidati – ha ribadito Cognetta in queste settimane – sono giovani che hanno deciso di venire a vivere qui. Un insieme di esperienze e professionalità unite dalla voglia di costruire insieme. Abbiamo la volontà di affrontare questioni e progetti mai affrontati negli anni, ma oggi non più rimandabili. Tra questi una rotatoria che innesta via Arese alla statale, la manutenzione di strade e parchi inserendo progetti inclusivi e innovativi, la riqualificazione del cimitero con una viabilità dedicata e sicura e la riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi della scuola". Ogni lista presenta dodici candidati per andare ad occupare i posti in consiglio.

Civitas: Daniele Colombo, Leopoldo Alessandrì, Fabrizio Baggi, Chiara Brancato, Cesare Mario Carabelli, Sabrina Consolaro, Graziano Dalla Valle, Silvana Garegnani, Sebastiano Gualdoni, Giorgio Magistroni, Marco Sasso, Elisa Lorena Simula.

Robecchetto e Malvaglio insieme: Francesca Laura Delle Stelle, Andrea Francesco Nobili, Antonio Seminara, Marco Apruzzese, Christian Berra, Maria Buzzi, Danny Giuseppe Canzano, Luca Lamperti, Andrea Manzella, Andrea Italo Mazzucco, Marilisa Morcelli e Gabriele Zotta. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Al termine ci sarà lo spoglio delle schede e la proclamazione della neoeletta sindaco.