Mai così tanti residenti. Città a quota 60.667. Effetto del saldo migratorio

Nuovo record storico di residenti per la città Legnano, che con 60mila 667 abitanti registrati al 31 dicembre 2024 contro i 60mila 397 di dodici mesi prima, cresce dunque di 270 unità, ma certo non per i nuovi nati: a motivare l’incremento, infatti, contribuisce il saldo migratorio positivo perché il saldo naturale fra nati e morti, al contrario, anche nel 2024 ha visto i decessi (655) superare le nascite (415). I dati sono stati ufficializzati in questi giorni dopo le verifiche e gli adeguamenti che annualmente seguono le prime valutazioni numeriche. I numeri della dinamica migratoria riferiscono, negli scorsi dodici mesi, di 2mila 586 persone trasferite a Legnano: 1.450 provengono da altri Comuni italiani, 512 dall’estero, mentre 624 sono state riscritte dopo essere state cancellate per irreperibilità o per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Sono stati invece 2mila 76 gli emigrati, dei quali 1.819 verso altri Comuni italiani, 153 all’estero e 104 depennati per irreperibilità o mancato rinnovo del permesso di soggiorno. La composizione della popolazione residente vede la prevalenza della parte femminile con 31mila 318 donne e 29mila 349 uomini.

La quota di popolazione straniera vale 8mila 67 persone (pari al 13,29% dei residenti), è in leggero calo rispetto al 2023 (8mila 169) e conferma il maggior peso della componente femminile (4mila 232) contro i 3mila 835 uomini. Le nazionalità più rappresentate a Legnano sono: Albania (939), Romania (670), Peru (626), Pakistan (600), Cina (596), Bangladesh (501), Ucraina (464), Ecuador (380), El Salvador (335), Marocco (291). I nati da genitori di cittadinanza straniera nel 2024 sono stati 167. Sono state 319 le persone che, durante il 2024, hanno ottenuto la cittadinanza italiana con una sostanziale parità fra donne (161) e uomini (158). Quanto ai nuclei familiari, sono 27mila 223, ma ben 10mila 144 nuclei sono in realtà formati da una sola persona, in oltre la metà dei casi (5mila 637) è donna. Sono 7mila 888 le famiglie composte da due persone e 3mila 464 quelle composte da quattro persone. Le convivenze di fatto sono 134. Nel 2024 a Legnano si sono celebrati 164 matrimoni; 119 con rito civile: tre, infine, sono state le unioni tra persone dello stesso sesso.

Paolo Girotti