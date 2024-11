Mano tesa: "Diamo voce al silenzio". Tutti in campo contro la violenza

Come si esce dal silenzio che spesso nasconde terribili situazioni di violenza sulle donne? In qualche caso anche "istruendo" chi ha occasioni di contatto con utenti in qualche modo fragili a riconoscere i segnali che indicano situazioni di disagio da approfondire. Si intitola "Diamo voce al silenzio" la mattinata di formazione dedicata ai volontari delle associazioni fissata per domani nella sede della Croce Rossa, in via Ragazzi del ’99, e che rientra nel programma della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne".

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Legnano e dall’amministrazione comunale in collaborazione con Filo Rosa Auser, si rivolge a chi, per la propria attività, ha contatto diretto con le donne, così che sappia intercettare e riconoscere la violenza di genere e sia in grado di indirizzare chi ne è vittima al Centro Antiviolenza. "L’idea di realizzare un corso per i volontari è nata in primo luogo dall’esperienza di alcune di noi nelle varie associazioni - spiega Paola Riccardi, componente della commissione -. Sovente i volontari hanno rapporti diretti con le donne e si può creare una sintonia e un clima di fiducia.

A volte si percepisce l’esistenza di problemi che riguardano la violenza: fisica, psicologica o economica. Si vorrebbe intervenire per aiutare, ma spesso si rimane "bloccati" dalla paura di sbagliare e di creare danni ancora maggiori. Con questo incontro vogliamo fornire tutti gli elementi necessari per comprendere i segnali della violenza e dare gli strumenti utili per aiutare le donne in difficoltà. Perché spesso i volontari sono un importante punto di riferimento per persone in difficoltà e come Commissione pari opportunità crediamo molto nella forza del volontariato".

Il programma dell’incontro di domani, a partire dalle 10 e fno alle 12.30, prevede l’intervento dell’assessora alla Comunità inclusiva, Ilaria Maffei e una relazione di Greta Zaffaroni, psicologa psicoterapeuta, operatrice di accoglienza e psicologa del Centro Antiviolenza di Legnano e dello Sportello Antenna di Castano Primo, che parlerà del Centro Antiviolenza e della Rete Antiviolenza Ticino Olona addentrandosi nelle tipologie di violenza domestica e trattando di mediazione culturale. Durante l’incontro sarà anche spiegato come riconoscere i segnali della violenza e cosa fare per indirizzare, infine, al Centro Antiviolenza.

Paolo Girotti