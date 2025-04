Manieri aperti. È già conto alla rovescia

Una giornata nel segno del cibo alla griglia, ma caratterizzata anche dalla premiazione del premio I disegni del Palio: il primo maggio, in occasione dei Manieri aperti, la Nobile Contrada San Magno torna con la tradizionale Grigliata del primo maggio. Griglie accese per iniziare al meglio il mese nella Contrada rosso biancorossa, che terrà aperte le porte della propria casa di via Berchet 8, per condividere il patrimonio custodito tra le mura del maniero.

"Una giornata alla portata di tutti – spiegano gli organizzatori - grazie all’animazione per bambini. Per tutto il giorno il Maniero sarà acceso da visite guidate, con i nostri Ciceroni di Contrada, che illustreranno la collezione di Contrada dei manifesti del Palio".

Alle 12 verrà, invece, proclamata la vincitrice del premio I disegni del Palio (Melissa Zhang della classe 5ª A scuole De Amicis) progetto ideato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. Gli studenti di quinta elementare e prima media delle scuole legnanesi sono stati coinvolti nel raffigurare il Palio nello specifico la propria Contrada. Tra tutti gli elaborati uno è stato scelto per essere riprodotto sull’autovettura che le contrade avranno in uso nel mese di maggio.

P.G.