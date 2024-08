Mamma muore in vacanza. I carabinieri indagano dopo il malore improvviso

Una donna 43enne residente a Legnano e originaria di Caronia è deceduta ieri mattina all’ospedale di Sant’Agata di Militello (Messina) in circostanze poco chiare, tanto che i carabinieri della locale Compagnia stanno ora indagando per cercare di comprendere cosa sia esattamente successo dopo il ricovero avvenuto solo qualche giorno fa. La donna sarebbe giunta al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello dopo essere stata colpita da un improvviso malore (tra le ipotesi avanzate, ma che non hanno trovato conferma, anche la puntura di un insetto). La 43enne, che pare soffra di anemia mediterranea, è stata dunque presa in carico dei sanitari dell’ospedale che, valutata la sua situazione clinica, hanno deciso per il ricovero. Le condizioni della donna sono sembrate migliorare, ma nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 7, la donna, che lascia una bambina di soli sei anni, è deceduta nella sua stanza d’ospedale. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata, ai quali abbiamo chiesto riscontro della notizia, confermano l’indagine in corso sulla quale mantengono il più stretto riserbo. Solo pochi giorni fa, sempre in Sicilia, era deceduta la legnanese Francesca Colombo, 62 anni, che si trovava nella zona del Messinese con il marito: dimessa dopo una vista motivata da forti dolori all’addome, era poi tornata all’ospedale di Patti a causa di un riacutizzarsi del malessere ed era stata sottoposta a intervento chirurgico con la diagnosi di un’occlusione intestinale. La donna era deceduta e anche su questo caso i carabinieri stanno indagando. P.G.