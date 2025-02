Maltrattava i genitori. Portato in carcere

Tossicodipendente, aveva vessato per anni i genitori chiedendo insistentemente e spesso ottenendo denaro, passando dalle parole alla violenza: a distanza di anni dai fatti, per lui è arrivato il momento del carcere e l’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni e sei mesi di reclusione. Protagonista un 41enne, residente a Legnano: con gravi problemi di tossicodipendenza, l’uomo per parecchio tempo aveva taglieggiato i suoi genitori, prima residenti a Milano e poi trasferitisi a Legnano. Continue richieste di denaro che, quando non soddisfatte, si trasformavano in atti di vera e propria violenza e maltrattamento nei loro confronti, tutti commessi in un periodo compreso tra il gennaio e il giugno del 2020. Ora, a quasi cinque anni di distanza, a seguito della condanna, è arrivato l’ordine di carcerazione e l’arresto eseguito dai carabinieri della compagnia di Legnano. L’uomo, colpevole di maltrattamenti ed estorsione, è stato condotto al carcere di Busto Arsizio per scontare la sua pena.

P.G.