Maltempo, notte di paura Frane e ferrovia interrotta

di Rosella Formenti

Pesanti i danni causati nell’alto Varesotto dalla forte perturbazione che nella notte ha colpito il territorio, da nord a sud. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, di garage e cantine, per alberi caduti e smottamenti. La situazione più grave a Maccagno con Pino e Veddasca dove da ieri è isolata la frazione di Orascio a causa di due frane che hanno invaso la strada. Un inferno secondo le testimonianze dei residenti durato poco meno di un’ora, tra l’una e le due di notte. Bloccati una quindicina di residenti e alcuni villeggianti.

Sul posto hanno subito operato i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, insieme ai carabinieri della stazione locale, ai volontari della Protezione civile e al sindaco Fabio Passera con i tecnici comunali. "È stata una notte devastante – ha detto il primo cittadino –. I vigili del fuoco hanno cominciato intorno all’una, tanti gli interventi sul territorio, non solo lungo le strade con piante e alberi caduti, ma anche allagamenti in case private. C’è una fragilità che appartiene all’intero territorio. Il problema del dissesto o lo si prende in mano e lo si affronta in maniera strutturale o questo paese è destinato a cadere a pezzi". Fortunatamente non si sono registrati feriti. Nella mattinata sono cominciati i lavori sulla strada interessata dal movimento franoso per riaprirla alla circolazione e togliere dall’isolamento la frazione. Pesanti le conseguenze del maltempo anche sulla linea ferroviaria Luino-Gallarate, interrotta nel tratto tra Luino e Laveno Mombello, dopo uno smottamento che ha causato in direzione di Gallarate il deragliamento di un treno merci che ha "sviato" all’interno della galleria del Sasso Galletto: un convoglio composto da 18 vagoni, di cui alcuni cisterna più la motrice.Sul posto sono intervenuti gli specialisti vigili del fuoco del Nucleare Biologico Chimico Radiologico, una squadra dal distaccamento di Luino e un funzionario tecnico: la linea è stata bloccata. Al lavoro anche i tecnici di Rfi per riposizionare sui binari il convoglio. Circolazione ferroviaria quindi interrotta tra Luino e Laveno con pesanti disagi soprattutto per i tanti pendolari, mentre i treni merci (70 al giorno) sono stati deviati verso Chiasso e il Sempione. I lavori ieri sono proseguiti per tutta la giornata, Il nucleo Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto dei vigili del fuoco per l’intera giornata ha monitorato il fronte della frana staccatosi dal versante. Il violento temporale con tuoni, lampi e vento ha interessato anche la parte sud della provincia di Varese: ad Albizzate un fulmine ha colpito un grosso albero che cadendo ha tranciato un cavo elettrico e quindi è finito su un’auto parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere dalla sede stradale il grosso tronco. Diverse abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.