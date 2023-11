Magnago, butta immondizia nel parco: visto e multato

La Polizia Locale di Magnago è riuscita ad individuare un cittadino residente in un altro comune che aveva scaricato rifiuti nel Parco delle Rogge. Via delle Brughiere e il prolungamento in via del Presidio sono oggetto continuo di comportamenti incivili che hanno portato all’accumulo di rifiuti in questa zona naturale al confine tra Busto Arsizio, Magnago e Buscate.

"Questi atti non solo danneggiano il nostro ambiente, ma impongono anche oneri finanziari aggiuntivi a coloro che rispettano le leggi e pagano le tasse. È essenziale che i comuni lavorino insieme per sviluppare strategie condivise e affrontare la questione in modo unitario: occorre una risposta coordinata determinata da una collaborazione sinergica" spiegano dal palazzo comunale. All'uomo è stata comminata una sanzione di 600 euro insieme all’ingiunzione di ripristinare l’area. Il comune cerca ora la collaborazione con Busto Arsizio per evitare altre discariche abusive. Il 18 novembre scorso il gruppo di volontari Puliamo Insieme aveva ripulito proprio il tratto di via delle Brughiere.