Magnago, arrestato su un’auto rubata dopo un inseguimento per le vie del paese

Magnago (Milano), 26 marzo 2025 - Si è concluso con l’arresto di un 41enne l’inseguimento notturno per le vie di Magnago andato in scena nello scorso fine settimana e che ha visto impegnata una pattuglia dei carabinieri e un’autovettura risultata poi rubata.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno infatti individuato un uomo che, non appena li ha notati, ha provato a darsi alla fuga salendo in fretta e furia a bordo di un’autovettura Citroen C1.

L’inseguimento

In quel momento è partito l’inseguimento, conclusosi quando i militari della Stazione di Castano Primo sono riusciti a bloccare l’auto in fuga dopo una gimkana per le vie del paese. A bordo della vettura i militari hanno trovato un cittadino di nazionalità marocchina di 41 anni, che ha reagito con violenza al fermo ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione. L’auto che stava guidando, infatti, è risultato essere stata rubata pochi giorni prima, il 17 marzo, a Lonate Pozzolo.

Parabiago

Che la resistenza a pubblico ufficiale sia diventata ormai quasi un’abitudine è dimostrato da quanto successo anche a Parabiago: qui i carabinieri della Stazione sono intervenuti pochi giorni fa nel corso della notte per la segnalazione di una lite in strada.

Una volta arrivati sul posto, in via Einaudi, i militari hanno chiesto le generalità dei due soggetti in quel momento presenti e come tutta risposta uno dei due, un 33enne del posto completamente ubriaco, si è scagliato contro i carabinieri. L’uomo, che è poi risultato essere pregiudicato, è stato dunque immobilizzato e poi arrestato per resistenza e violenza su pubblico ufficiale.