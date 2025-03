“Stiamo cercando un fuggitivo, dobbiamo controllare la casa”: anziano truffato. Rubati oro, denaro e orologi

Legnano (Milano), 26 marzo 2025 - Hanno scelto di colpire a pochi passi dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Legnano i malviventi che nell’ultimo fine settimana hanno messo in atto l’ennesima truffa ai danni di anziani. Teatro della truffa, infatti, è stato un appartamento, nella zona immediatamente prossima al centro cittadino, e come sempre nel mirino è stato messo l’anziano residente dell’abitazione, un uomo di 86 anni.

I malviventi si sono presentati alla porta dell’uomo nelle ore della mattina, ma questa volta non hanno utilizzato come scusa il classico guasto alla rete del gas oppure altro inconveniente agli impianti dell’appartamento: il primo soggetto, camuffato con una divisa che poteva in qualche modo ricordare quella delle forze dell’ordine, ha infatti spiegato all’uomo che ha scelto di aprire la porta fidandosi di lui, d’essere alla ricerca di un fantomatico soggetto in fuga e di avere la necessità di verificare l’appartamento.

L’anziano ha fatto entrare il falso rappresentante delle forze dell’ordine e il suo “socio” e a quel punto la coppia di malviventi ha avuto strada facile. Mentre uno distraeva l’uomo, infatti, l’altro rovistava nell’abitazione alla ricerca di preziosi o denaro e a giochi fatti il bottino è stato comunque considerevole: quando i due hanno lasciato l’abitazione, infatti, non c’è voluto molto per accorgersi che all’appello mancavano numerosi orologi di valore, monete d’oro e una discreta somma di denaro che l’ottantaseienne conservava nell’abitazione. Per lui non è restato altro da fare che percorrere qualche passo e denunciare quanto accaduto ai carabinieri della vicina caserma.

Anche in questa occasione sembra non siano serviti a nulla gli avvisi continui e gli incontri che le forze dell’ordine organizzano per avvertire, soprattutto la popolazione anziana, del rischio che si corre aprendo la porta a sconosciuti che millantano l’appartenenza alle forze dell’ordine, a società del gas o simili. Con un paradosso: quando sono davvero i carabinieri o i poliziotti a presentarsi per qualsiasi motivo alla porta dei cittadini sono proprio loro a incontrare difficoltà a farsi aprire.