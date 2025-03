Turbigo, maltratta la madre e la morde a una mano per i soldi: arrestato 30enne

Turbigo (Milano), 26 marzo 2025 – Da parecchio tempo maltrattava e vessava la madre, con continue richieste di denaro motivate dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti: per la donna, di nazionalità indiana, c’è voluto parecchio tempo per trovare il coraggio di denunciare, ma dopo gli ultimi episodi di questa settimana si è fortunatamente decisa, facendo infine arrestare il figlio dopo l’ennesima aggressione.

La vicenda ha come teatro una casa di Turbigo abitata dai due, madre e figlio, entrambi di nazionalità indiana. Come era già capitato in altre occasioni, pochi giorni fa il figlio trentenne – pregiudicato e disoccupato - ha reiterato una volta di più le sue richieste alla madre: denaro, ancora soldi per poter acquistare l’ennesima dose di sostanza stupefacente essendo lo stesso 30enne tossicodipendente ormai da tempo.

E così lunedì pomeriggio la donna, 57enne, ha provato a sottrarsi all’ennesima richiesta di denaro e anche in questa occasione ha incontrato la reazione violenta del figlio che, come sempre, l’ha maltrattata per provare a convincerla, arrivando a morderle una mano.

La donna, arrivata a questo punto, ha dunque trovato la forza di andare oltre il rapporto di affettività per avvertire i carabinieri della stazione di Castano Primo ai quali, intervenuti sul posto, ha poi raccontato le continue vessazioni subite nel tempo. I militari hanno dunque inquadrato la situazione e, valutati i fatti accaduti, hanno arrestato il 30enne (il giovane ha anche provato a opporsi all’arresto) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata rapina, conducendolo in carcere a Busto Arsizio.