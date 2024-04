Magenta, cade dal tetto di un edificio: morto 36enne

Magenta, 12 aprile 2024 – Ennesima tragedia sul lavoro. Venerdì mattina, a Magenta, un uomo è morto dopo essere caduto dal tetto di un edificio all’interno del cantiere dove lavorava in via Garibaldi 51.

Un volo di parecchi metri che non ha lasciato scampo al 36enne, un artigiano di origine albanese, apparso subito in gravissime condizioni e poi deceduto. Non è ancora chiara la dinamica ma parrebbe che il tetto abbia ceduto all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente insieme agli addetti di Ats che dovranno verificare il rispetto delle normativa di sicurezza nel cantiere.