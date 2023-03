Magenta, ragazzini appiccano il fuoco nell’edificio vicino al centro islamico

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco (Archivio)

Magenta (Milano) – Un bagliore di fuoco apparso al secondo piano di un capannone dismesso della zona industriale di Magenta. L’altra sera è scoppiato un incendio in via Bachelet, nell’edificio in disuso di fronte al centro islamico.

Sono stati proprio i frequentatori del centro islamico ad accorgersi del fuoco e ad allertare il 112. Sul posto è giunta immediatamente l’autopompa con una squadra di volontari che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza domando le fiamme.

Pare certo che l’incendio sia di origine dolosa. Ma la cosa peggiore è che sarebbe stato commesso da ragazzini che vivono a Magenta, filmati dagli stessi frequentatori del centro islamico. Un video che potrebbe servire come prova per ricostruire l’accaduto.

"Ci siamo attivati subito, appena visto il fuoco - ha commentato Munib Ashfaq - Quei ragazzi hanno creato un danno ai residenti e hanno causato un costo per la collettività con il loro comportamento".

L’area dismessa di via Bachelet è stata monitorata in passato dalle forze dell’ordine perché spesso era stata usata da alcuni senzatetto come dimora abituale. Alcuni sopralluoghi hanno mostrato la presenza di avanzi di cibo e suppellettili per dormire. Un ambiente degradato e pericolante dove i rischi per chi entra sono elevati.