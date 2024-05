Boato in piena notte, due auto distrutte dalle fiamme: l’ombra del piromane

Magenta (Milano), 18 maggio 2024 – Un boato nella notte che ha svegliato i residenti di via Don Milano. Qualcuno si è affacciato alla finestra e ha visto le fiamme salire. Erano quelle che stavano avvolgendo due auto parcheggiate sulla pubblica via le cui ruote erano appena scoppiate. Il tutto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in una zona densamente abitata di Magenta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento che sono continuate per un paio di ore.

Le fiamme sarebbero partite da una Fiat Panda per attaccare anche la Toyota Yaris parcheggiata vicino. La prima auto è andata completamente distrutta. Della seconda si è salvato soltanto il numero di targa posteriore. Una fatto che ha messo in allarme i residenti di via Don Milani.

L’episodio dell’altra notte è stato ricollegato ad un altro di pochi mesi fa. Era l’inizio del mese di settembre dello scorso anno, sempre in via Don Milani e sempre nello stesso punto dell’incendio della scorsa notte. Ignoti diedero alle fiamme una vecchia Fiat Panda pressoché identica a quella trovata bruciata ieri mattina. Si parlò di episodio doloso allora e si parla di episodio doloso adesso. Per quale motivo ignoti hanno dato alle fiamme due utilitarie identiche nello stesso punto della città a distanza di qualche mese? Ora i Carabinieri cercano indizi che possano portare sulla pista giusta. L’altra notte le fiamme hanno parzialmente danneggiato anche le piante del giardino di una palazzina.

I residenti lamentano spesso disturbi della quiete, soprattutto in orario notturno. Dopo il fatto dell’altra notte però, c’è un motivo in più di apprensione. Si teme che ci sia un piromane in circolazione. Gli investigatori continueranno ad indagare anche nei prossimi giorni.