Luci sulla tradizione. Sant’Antonio Abate accende i falò. E la magia si rinnova

Sant’Antonio Abate: tra falò e tradizioni nel Legnanese. Oggi si celebra Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, tradizionalmente raffigurato con un bastone con la campanella, un maiale e il fuoco ai suoi piedi. Proprio il fuoco è l’elemento simbolico che più lo rappresenta, e in questi giorni i falò illumineranno anche il Legnanese, mantenendo vivo un rito ancora oggi molto sentito. In passato, il fuoco aveva l’obiettivo di purificare i terreni dalle scorie del raccolto precedente, e dalle sue fiamme si traevano presagi sull’andamento dell’annata agricola. Ancora oggi, il fascino del fuoco raduna grandi e piccini intorno ai falò, e nel nostro territorio non mancheranno gli appuntamenti per far rivivere questa usanza.

A dare il via sarà l’oratorio Sacro Cuore di Busto Garolfo, che accenderà il falò oggi alle 21, con un angolo ristoro con bevande calde. Domani il circolo culturale Il Campanile di Cantalupo accenderà il falò alle 20 nell’area divertimenti di via Risorgimento, ma già dalle 19.30 sarà aperto il punto ristoro con tè, cioccolata, vin brulé, birra e panini con cotechino. Sempre domani alle 21, il Gruppo Alpini di San Vittore Olona accenderà il proprio falò, accompagnato da cioccolata calda, vin brulé e dalle note del Complesso bandistico sanvittorese. A Parabiago, domani alle 18, il fuoco sarà protagonista in due oratori: alle 18.30 a Ravello, seguito da un giropizza dolce e salato, e alle 21 all’oratorio Santo Stefano, preceduto da una cena milanese. Domenica, invece, l’appuntamento è alle 16.30 all’oratorio di Canegrate, dove si raduneranno tutti intorno al falò per concludere il weekend di celebrazioni.

Il Gruppo Alpini di Arconate celebra Sant’Antonio Abate con una serata speciale domani. Dopo la Santa Messa delle 18 nella Cappella di Sant’Antonio, ci sarà un momento di preghiera e benedizione, inclusa la tradizionale benedizione degli animali. Quest’anno, l’evento avrà un tocco di modernità con l’accensione del Falò Virtuale. Durante la serata, gli Alpini offriranno frittelle, salamini alla griglia e bevande calde. Il tutto sarà accompagnato dalle melodie del Corpo Bandistico Santa Cecilia, che allieterà la festa con la sua musica.

Oggi alle 20.30, la magia di questa antica usanza si potrà vivere attorno al fuoco acceso al Vicolo Francesco Albani, alla Cascinazza di Robecchetto. A rendere la serata ancora più speciale ci sarà un buffet e deliziose bevande calde per tutti offerto dal gruppo "Amici di Cascinazza".