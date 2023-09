Lotta contro i tumori. Bcc in prima linea. Offre visite gratuite

Prevenzione oncologica: la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in prima linea con sei appuntamenti gratuiti. A Corbetta, Arluno, Dairago, Azzate e Buguggiate l’istituto di credito dell’Altomilanese e del Varesotto e CCR Insieme Ets propongono visite specialistiche in collaborazione con Salute Donna e Valbossa InRosa. Dal 28 settembre al 15 novembre la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme Ets, la mutua dell’istituto di credito, organizzano sei appuntamenti tra Altomilanese e Varesotto con la possibilità di visite gratuite per la prevenzione dei tumori. Il primo appuntamento è il 28 settembre a Corbetta: all’ambulatorio di via Villoresi 45 dalle 9.30 alle 12 visite urologiche. Il 17 ottobre si replica a Corbetta con le visite senologiche, sempre dalle 9.30 alle 12 all’ambulatorio di via Villoresi 35. Il 24 ottobre ad Arluno, sono in programma visite specialistiche alla cute per il controllo dei nevi all’ambulatorio comunale di via S. Isaia a Rogorotto dalle 14 alle 17.30. Il 31 ottobre l’iniziativa arriva a Dairago, in via San Giovanni Bosco 11 (controllo dei nevi). Per accedere alle visite occorre prenotare al numero 320.688.78338.